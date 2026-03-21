Fahren unter Drogeneinfluss

Am 20.03.2026 gegen 18:34 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 45-jährigen Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser mit einem E-Scooter im Bereich der Kalkturmstraße in Wittlich unterwegs war.





Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer eine drogenbedingte Beeinflussung festgestellt.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.



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