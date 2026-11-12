Zudem ergab sich ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, da das mit Saisonkennzeichen versehene Fahrzeug außerhalb der zugelassenen Saison geführt wurde.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.
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Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung
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