Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung

Am 11.11.2026 gegen 10:16 Uhr führte ein 43-jährger Fahrzeugführer aus der VG Thalfang seinen Personenkraftwagen im öffentlichen Straßenverkehr im Bereich der Ortslage von Klausen, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.





Zudem ergab sich ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, da das mit Saisonkennzeichen versehene Fahrzeug außerhalb der zugelassenen Saison geführt wurde.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.



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