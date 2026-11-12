Klausen
Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 11.11.2026 gegen 10:16 Uhr führte ein 43-jährger Fahrzeugführer aus der VG Thalfang seinen Personenkraftwagen im öffentlichen Straßenverkehr im Bereich der Ortslage von Klausen, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Lesezeit 1 Minute



Zudem ergab sich ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, da das mit Saisonkennzeichen versehene Fahrzeug außerhalb der zugelassenen Saison geführt wurde.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren