Fahren unter Betäubunsmitteleinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, gefälschter Führerschein

Am gestrigen Dienstag wurden durch die Polizeiinspektion Bitburg im Rahmen von routinemäßigen Verkehrskontrollen mehrere Verstöße festgestellt.





Gegen 17:35 Uhr wurde ein 43-jähriger Mann mit seinem PKW in Bitburg kontrolliert. Nachdem Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden konnten, reagierte ein durchgeführter Schnelltest positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamin.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen.



Gegen 23:30 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann in Wallendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem ausgehändigten Führerschein um eine Totalfälschung handeln dürfte. Zudem ergaben sich auch hier Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel.

Der Vortest konnte nicht durchgeführt werden, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe erfolgte.

Es wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.



