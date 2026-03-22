Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 21.03.2026 gegen 16:00 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 64-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades aus der VG Wittlich-Land im Bereich der Neustraße in Salmtal.





Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keinen Sicherheitshelm trug und mit über 0,5 Promille unter Alkoholeinfluss stand.



Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.



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