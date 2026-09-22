Wittlich
Fahren ohne Versicherungsschutz
Symbolbild

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dpa

Am 21.09.2026 gegen 22:35 Uhr kontrollierte die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser den Radweg zwischen Wittlich und Altrich befuhr.



Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass keine gültige Versicherung für das Fahrzeug bestand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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