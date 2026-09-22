Fahren ohne Versicherungsschutz

Am 21.09.2026 gegen 22:35 Uhr kontrollierte die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser den Radweg zwischen Wittlich und Altrich befuhr.





Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass keine gültige Versicherung für das Fahrzeug bestand.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.



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