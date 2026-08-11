Fahren ohne Versicherungsschutz

Am 11.08.2026 gegen 01:39 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet.





Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Scooter nicht versichert war.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.



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