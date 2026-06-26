Fahren ohne Versicherungsschutz

Am 25.06.2026 gegen 08:54 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer aus der VG Bernkastel-Kues, als dieser in der Kurfürstenstraße in Wittlich unterwegs war.





Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht über einen gültigen Versicherungsschutz für das Fahrzeug verfügte.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.



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