Wittlich
Fahren ohne Versicherungsschutz
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 09.04.2026 gegen 18:02 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 40-jährigen Fahrer eines E-Scooters aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser die Straße "Unterer Sehlemet" in Wittlich befuhr.

Lesezeit 1 Minute



Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei gültiger Versicherungsschutz bestand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen den 39-jährigen Fahrzeughalter, welcher die Fahrt gestattete, wurde zudem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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54516 Wittlich
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