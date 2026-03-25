Fahren ohne Versicherungsschutz





Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei gültiger Versicherungsschutz bestand.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



Der Fahrzeugführer wurde durch den Fahrzeughalter des E-Scooter seinerseits auf einem Fahrrad begleitet.

Da der Fahrzeughalter des E-Scooter die Fahrt duldete, wurde auch gegen diesen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Wittlich

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54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

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