Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei gültiger und erforderlicher Versicherungsschutz bestand.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.
Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die Fahrzeughalterin eingeleitet, welche die Fahrt ihres Ehemannes duldete.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Fahren ohne Versicherungsschutz
