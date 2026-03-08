Wittlich
Fahren ohne Versicherungsschutz
Am 07.03.2026 gegen 15:20 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 34-jährigen E-Scooterfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser mit seinem Fahrzeug im Bereich der Schloßstraße in Wittlich unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei gültiger und erforderlicher Versicherungsschutz bestand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.
Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die Fahrzeughalterin eingeleitet, welche die Fahrt ihres Ehemannes duldete.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

