Fahren ohne Versicherungsschutz
Am 03.03.2026 gegen 22:30 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 17-jährigen Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, als dieser sich auf dem Kurfürstenplatz in Wittlich befand.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2011 befestigt war und somit kein gültiger Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

