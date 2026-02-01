Fahren ohne Versicherungsschutz

Am 31.01.2026 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem E-Scooter den Fahrradweg entlang der Kreisstraße 50 zwischen Salmrohr und Esch.





Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell