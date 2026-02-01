Salmrohr
Fahren ohne Versicherungsschutz
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am 31.01.2026 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem E-Scooter den Fahrradweg entlang der Kreisstraße 50 zwischen Salmrohr und Esch.



Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren