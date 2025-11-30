Hier wurde er von Zeugen gesichtet, welche die Polizei informierten.
Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der junge Mann nach Reparatur des Fahrzeuges eine Probefahrt unternommen hatte.
Das Fahrzeug war jedoch nicht ordnungsgemäß versichert.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
Fahren ohne Versicherungsschutz
