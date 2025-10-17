Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller nicht ordnungsgemäß versichert war.
Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
Zudem wurde gegen den 40-jährigen, ebenfalls aus Wittlich stammenden Fahrzeugeigentümer ein Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Fahren ohne Versicherungsschutz