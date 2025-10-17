Fahren ohne Versicherungsschutz

Am 16.10.2025 gegen 16:45 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 45-jährigen Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welcher mit einem E-Scooter im Bereich der Gutenbergstraße in Wittlich unterwegs war.





Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller nicht ordnungsgemäß versichert war.



Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



Zudem wurde gegen den 40-jährigen, ebenfalls aus Wittlich stammenden Fahrzeugeigentümer ein Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet.



