Fahren ohne Versicherungsschutz und Kinder nicht ordnungsgemäß während der Fahrt gesichert





Gegen 13:25 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser im Bereich der Danziger Straße in Wittlich unterwegs war.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei gültiger Versicherungsvertrag vorlag.

Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Gegen 14:40 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten sodann einen 34-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Ulmen, als dieser im Bereich der Kurfürstenstraße in Wittlich unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die vier Kinder auf der Rücksitzbank im Alter von 5 bis 15 Jahre nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert waren.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, der 34-Jährige erhielt die Auflage, sich um die ordnungsgemäße Sicherung der Kleinkinder mittels Sitzes zu kümmern.

Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



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Telefax 06571/926150

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