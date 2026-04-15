Fahren ohne Versicherungsschutz und Fahren unter Drogeneinfluss





Hier wurde er durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einer Verkehrskontrolle unterzogen.



Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und der Roller nicht ordnungsgemäß versichert war.



Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen.



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