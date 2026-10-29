Hetzerath
Fahren ohne Fahrerlaubnis
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am 28.10.206 gegen 08:10 Uhr fiel im Rahmen einer Kontrolle durch das BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität) ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bad Ems-Nassau auf, als er mit seinem Traktor nebst Anhänger im Bereich der Marie-Curie-Allee in Hetzerath unterwegs war.

Lesezeit 1 Minute



Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden hinzugerufen, es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

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