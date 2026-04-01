Wittlich
Fahren ohne Fahrerlaubnis
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am 31.03.2026 gegen 18:08 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 26-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser die Otto-Hahn-Straße in Wittlich befuhr.

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Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 18:35 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten sodann einen 55-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der VG Wittlich-land, als dieser mit seinem Personenkraftwagen die Otto-Hahn-Straße in Wittlich befuhr.
Auch hier musste im Zuge der Kontrolle festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

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