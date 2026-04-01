Fahren ohne Fahrerlaubnis



Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



Gegen 18:35 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten sodann einen 55-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der VG Wittlich-land, als dieser mit seinem Personenkraftwagen die Otto-Hahn-Straße in Wittlich befuhr.

Auch hier musste im Zuge der Kontrolle festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



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