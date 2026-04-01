Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
Gegen 18:35 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten sodann einen 55-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der VG Wittlich-land, als dieser mit seinem Personenkraftwagen die Otto-Hahn-Straße in Wittlich befuhr.
Auch hier musste im Zuge der Kontrolle festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Fahren ohne Fahrerlaubnis
Lesezeit 1 Minute