Fahren ohne Fahrerlaubnis





Im Zuge einer polizeilichen Kontrolle durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.



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54516 Wittlich

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