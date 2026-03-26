Fahren ohne Fahrerlaubnis



Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.



Gegen 22:05 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 21-jährigen Mann aus der VG Wittlich-Land, als dieser mit seinem Personenkraftwagen im Bereich der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen den 64-jährigen Fahrzeughalter des Fahrzeuges, welcher die Fahrt des jungen Mannes duldete, wurde zudem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X.

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell