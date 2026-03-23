Wittlich
Fahren ohne Fahrerlaubnis
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Am 22.03.2026 gegen 16:26 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich insgesamt drei 15- bis 16-jährige Rollerfahrer (Kleinkrafträder) aus der VG Wittlich-Land, welche mit ihren Fahrzeugen im Bereich der Landstraße 52 im Grünewald unterwegs waren.

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Im Zuge der Kontrolle der Fahrzeuge und ihrer Fahrzeugführer*innen wurde festgestellt, dass die Jugendlichen nicht im Besitz gültiger Fahrerlaubnisse waren.

Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen wurden informiert.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

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Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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