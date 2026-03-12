Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.
Ferner wurde festgestellt, dass der Fahrzeughalter des Fahrzeuges, der Vater des jungen Mannes die Fahrt duldete.
Es wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis
