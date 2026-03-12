Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 11.03.2026 gegen 16:45 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 24-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, als dieser mit seinem Fahrzeug im Bereich der Bahnhofstraße in Laufeld unterwegs war.





Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.



Ferner wurde festgestellt, dass der Fahrzeughalter des Fahrzeuges, der Vater des jungen Mannes die Fahrt duldete.



Es wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell