Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 03.03.2026 gegen 13:40 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 16-jährigen Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, als dieser mit seinem Fahrzeug die Trierer Landstraße in Wittlich befuhr.





Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h aufwies und der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Gutachten wurde angeordnet.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell