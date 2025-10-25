Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war und er das Kleinkraftrad technisch manipuliert hatte.
Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und er wurde seinen Eltern überstellt.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Fahren ohne Fahrerlaubnis