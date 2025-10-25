Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 24.10.2025 gegen 14:40 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich in der Lieserstraße in Platten einen 15-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads aus dem Bereich der VG Wittlich-Land.





Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war und er das Kleinkraftrad technisch manipuliert hatte.



Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und er wurde seinen Eltern überstellt.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell