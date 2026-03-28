Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Waffengesetz





Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Der Fahrzeughalter des Fahrzeuges duldete die Fahrt, so dass zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.



Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.



Zudem wurde im Rahmen der Kontrolle zugriffsbereit liegend ein Teleskopschlagstock im Fahrzeug aufgefunden.



Gegen den Fahrzeugführer wurde zudem ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet und der Schlagstock wurde sichergestellt.



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