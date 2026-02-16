Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Versicherungsschutz

Hier wollten sie einen vorausfahrenden PKW-Fahrer aufgrund auffälliger Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterziehen.
Als dieser den nachfahrenden Streifenwagen und die deutlichen Anhaltezeichen "STOPP POLIZEI" erkannte, beschleunigte er sein Fahrzeug und versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen.
Die Verfolgungsfahrt erststreckte sich durch die Ortslage von Bettenfeld und endete schließlich im Bereich eines Wirtschaftsweges, wo sich der PKW-Fahrer aufgrund schneebedeckter Fahrbahn festfuhr.
Im Rahmen der sich nun ergebenden Verkehrskontrolle musste festgestellt werden, dass das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen und versichert war und der 21-jährige Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.
