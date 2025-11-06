Fahndungsmaßnahmen im Bereich Idar-Oberstein OT Algenrodt

Hiesiger Dienststelle wurde der Einbruch in ein Haus gemeldet, nach welchem drei Personen zu Fuß von der Tatörtlichkeit flüchteten. Die Polizei bittet darum in diesem Gebiet keine Anhalter mitzunehmen. Alle Bürger und Bürgerinnen aus dem betreffenden Bereich werden gebeten, verdächtige Bewegungen im Bereich von Gebäuden, Scheunen und abgelegenen Arealen der Polizei zu melden. Bei entsprechenden Feststellungen wird um Mitteilung an die Polizei Idar-Oberstein unter 0651-983-0. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell