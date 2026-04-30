Fahndungserfolg nach Rettungsgassen-Verstoß auf der A64

Aufgrund konkreter Zeugenhinweise konnte das gesuchte Fahrzeug im morgendlichen Berufsverkehr gesichtet, gestellt und eine Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen wurde der verantwortliche Fahrzeugführer identifiziert.
Dieser räumte den Verstoß gegenüber den Beamten vollumfänglich ein.
Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die wertvolle Mithilfe.
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