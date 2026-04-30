Trier
Fahndungserfolg nach Rettungsgassen-Verstoß auf der A64
Symbolbild
dpa

Nach einem Zeugenaufruf zum unberechtigten Befahren einer Rettungsgasse am gestrigen Mittwoch konnte die Polizeiautobahnstation (PASt) Schweich am heutigen Donnerstagmorgen einen Ermittlungserfolg verzeichnen.



Aufgrund konkreter Zeugenhinweise konnte das gesuchte Fahrzeug im morgendlichen Berufsverkehr gesichtet, gestellt und eine Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen wurde der verantwortliche Fahrzeugführer identifiziert.
Dieser räumte den Verstoß gegenüber den Beamten vollumfänglich ein.

Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die wertvolle Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Schweich
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Leinenhof 2
54338 Schweich
PK Willgerodt
Stv. Dienstgruppenleiter
Telefon 06502-9165-20
Telefax 06502-9165-50
pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren