Fahndung nach versuchtem Raub auf offener Straße

Am Dienstag, den 18. November 2025, kam es gegen 10:40 Uhr zu einem versuchten Raub in der Jesuitenstraße.

Dabei wurde die Geschädigte auf offener Straße durch einen unbekannten Mann aufgefordert, ihr Mobiltelefon auszuhändigen. Als sie dem nicht Folge leistete, griff der Täter sie unvermittelt an.

Die Geschädigte konnte sich wehren und vor dem Täter fliehen, bis ihr ein Bekannter zu Hilfe eilte.
Durch den Angriff wurde sie leicht verletzt.

Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 1,70 m groß
geschätztes Alter Mitte 30
dunkle, kurze Haare
unrasiertes Gesicht
schmale Statur
dunkel gekleidet
schwarzer Kapuzenpulli
generelles ungepflegtes Erscheinungsbild

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 983-43390

