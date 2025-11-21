Fahndung nach versuchtem Raub auf offener Straße





Dabei wurde die Geschädigte auf offener Straße durch einen unbekannten Mann aufgefordert, ihr Mobiltelefon auszuhändigen. Als sie dem nicht Folge leistete, griff der Täter sie unvermittelt an.



Die Geschädigte konnte sich wehren und vor dem Täter fliehen, bis ihr ein Bekannter zu Hilfe eilte.

Durch den Angriff wurde sie leicht verletzt.



Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden:



männlich



ca. 1,70 m groß

geschätztes Alter Mitte 30

dunkle, kurze Haare

unrasiertes Gesicht

schmale Statur

dunkel gekleidet

schwarzer Kapuzenpulli

generelles ungepflegtes Erscheinungsbild



Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 983-43390



