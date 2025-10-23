Fahndung nach Trickdiebstahl in Bitburg

Die Frau hatte kurz zuvor in der Kreissparkasse in der Trierer Straße in Bitburg Bargeld abgehoben. Scheinbar hatten die Täter die Frau bereits in der Sparkasse beobachtet und waren ihr nach draußen gefolgt.



Dort sprach eine tatverdächtige Frau die 46-Jährige in ihrem Auto an. Durch das heruntergelassene Fahrzeugfenster fragte sie ihr Opfer nach dem Weg. Während die hilfsbereite 46-Jährige die Frage beantwortete, griff der Komplize der Tatverdächtigen durch das Fenster in die Handtasche, die auf dem Beifahrersitz stand. Unbemerkte nahm er einen Umschlag mit dem frisch abgehobenen Bargeld aus der Tasche. Die beiden Tatverdächtigen gingen daraufhin mit ihrer Beute in unbekannte Richtung davon.



Kurz später bemerkte die 46-Jährige den Diebstahl, sie informierte umgehend die Polizei. Die Tatverdächtigen konnten in der Nähe nicht mehr angetroffen werden. Allerdings wurden sie durch die Videoüberwachung der Sparkassenfiliale aufgezeichnet. Fotos finden sich unter https://s.rlp.de/lv0pKdc.



Gesucht wird ein Mann zwischen ca. 30 und 40 Jahren, mit osteuropäischem Aussehen und schwarzem Bart. Der Mann hat eine kräftige Statur und ist dabei geschätzt 1,70 - 1,80 m groß. Zum Tatzeitpunkt war er mit schwarzer Kappe, hellblauem Hemd, dunkelblauer Jogginghose und schwarzen Sneakern bekleidet. Zudem führte er eine dunkelgrüne Umhängetasche mit sich.



Die tatverdächtige Frau dürfte zwischen 25 und 35 Jahren alt und 1,60 - 1,70 m groß sein. Sie trug zum Tatzeitpunkt weiße Sneaker, eine dunkle Hose, eine dunkelblaue Jacke, sowie ein schwarzes T-Shirt mit weißem Print. Zudem führt die Frau eine schwarze Umhängetasche mit sich. Die Frau hat schwarze, fast hüftlange Haare. Ihr Aussehen wird ebenfalls als osteuropäisch beschrieben.



Wer hat die Tat oder die Tatverdächtigen beobachtet? Wer kann Hinweise auf deren Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg unter 06561 96850 zu melden.



