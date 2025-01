Fahndung nach Einbruchsdiebstahl in Fell

Am Abend des Mittwoch, 11. Dezember 2024, kam es zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in zwei Einfamilienhäuser in Fell.

Zwischen den Taten besteht vermutlich ein Zusammenhang.



Gegen 18:30 Uhr versuchten drei bislang unbekannte Täter sich auf professionelle Weise über ein verschlossenes Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Römerstraße zu verschaffen. Als die Täter bemerkten, dass jemand zuhause war, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.



Zwischen 15 Uhr und 19:15 Uhr gelang es den unbekannten Tätern das Fenster eines Hauses in der Straße Im Frievel auf die gleiche Weise zu öffnen und sich so Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Die Täter durchsuchten das Haus, entwendeten Schmuck und flüchteten.



Von einem der Tatverdächtigen gibt es eine Beschreibung. Er war zum Tatzeitpunkt ganz in schwarz gekleidet. Er trug eine Brille, Schuhe mit weißen Sohlen und eine Mütze mit weißem Aufdruck (möglicherweise Adidas). Ein Foto des Tatverdächtigen findet sich hier: https://s.rlp.de/WXvheB8



Zeugen, die Angaben zu den Taten oder dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



