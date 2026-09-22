Exhibitionist gesucht



Der erste Fall ereignete sich gegen 13.35 Uhr in der Klosterstraße. Neben einer Passantin hielt zunächst ein silberner Kombi an und fragte nach dem Weg. Nachdem sich die Geschädigte dem Fahrzeugführer zuwandte, belästigte dieser die Geschädigte verbal in einer ungehörigen Art und Weise.

Kurz danach hielt offenbar das gleiche Fahrzeug neben einer jungen Frau im Labachweg in Hermeskeil an und erkundigte sich ebenfalls nach einem Weg. Nachdem die Geschädigte in das Fahrzeug blickte, entblößte der Fahrzeugführer sein Geschlechtsteil und äußerte sich auch hier verbal äußerst ungehörig.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Kombi mit einem roten amtlichen Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrzeugführer wird als ca. 25-jähriger Mann mit kurzen blonden Haaren beschrieben.

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