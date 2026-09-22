Hermeskeil
Exhibitionist gesucht
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am gestrigen Montag, 21.09.2026, in der Zeit zwischen ca. 13.35 und 13.45 Uhr kam es in Hermeskeil zu zwei Vorfällen, bei denen zwei junge Frauen von einer bislang unbekannten männlichen Person belästigt wurden.

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Der erste Fall ereignete sich gegen 13.35 Uhr in der Klosterstraße. Neben einer Passantin hielt zunächst ein silberner Kombi an und fragte nach dem Weg. Nachdem sich die Geschädigte dem Fahrzeugführer zuwandte, belästigte dieser die Geschädigte verbal in einer ungehörigen Art und Weise.
Kurz danach hielt offenbar das gleiche Fahrzeug neben einer jungen Frau im Labachweg in Hermeskeil an und erkundigte sich ebenfalls nach einem Weg. Nachdem die Geschädigte in das Fahrzeug blickte, entblößte der Fahrzeugführer sein Geschlechtsteil und äußerte sich auch hier verbal äußerst ungehörig.
Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Kombi mit einem roten amtlichen Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrzeugführer wird als ca. 25-jähriger Mann mit kurzen blonden Haaren beschrieben.
Wer kann Hinweise zu der Person und dem Fahrzeug geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon: 06503/9151-0
Email: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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