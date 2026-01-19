Ex-Freundin in Rauch aufgelöst - Polizeieinsatz in Echternacherbrück

Aufmerksame Anwohner meldeten dichten Rauch aus einem Wohngebiet, woraufhin Feuerwehr und Polizei alarmiert wurden.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehren der VG Südeifel sowie der Polizeiinspektion Bitburg rückten umgehend an und bestätigten vor Ort: Der Rauch kam tatsächlich von einem Balkon. Glücklicherweise handelte es sich nicht um einen Gebäudebrand, sondern um einen Abschied der anderen Art.

Der Wohnungsinhaber hatte sich dazu entschlossen, Bilder seiner Ex-Partnerin in einem Kugelgrill zu "entsorgen". Die Ursache der Rauchentwicklung war damit schnell geklärt, das Feuer ebenso schnell gelöscht - die emotionale Lage hingegen blieb bis auf Weiteres Privatangelegenheit.



Ob einzelne Bilder durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte vor den Flammen gerettet werden konnten, ist nicht bekannt. Klar ist jedoch: Diese Beziehung löste sich buchstäblich in Rauch auf.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell