etwaiges Lösen von Radmuttern

Im Zeitraum 29.07.2026 zwischen 12:45 Uhr und 15:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter offenbar zu einem im Bereich der Kurfürstenstraße in Wittlich abgestellten Fahrzeug und löste die Radmuttern an einem Rad.





Das Fahrzeug wurde hierdurch beschädigt.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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