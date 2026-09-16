Strotzbüsch
Eternitplatten in den Wald geworfen
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Strotzbüsch - L 52 (ots) - Am Montag, den 07.09.26 oder Dienstag, den 08.09.26 hat ein unbekannter Umweltfrevel eine größere Anzahl von anthrazitfarbenen Eternitplatten (je 1m x 0,5m) zwischen Strotzbüsch und Lutzerath, an der L52, in der Nähe der 180-Grad-Kurve, in Höhe des Ueßbachs, in den Wald geworfen.

Lesezeit 1 Minute



Aufgrund der Menge der Platten muss der Täter aller Wahrscheinlichkeit nach einen Transporter mit Ladefläche oder Pkw mit Anhänger genutzt haben.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260 oder pidaun@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

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Polizeiinspektion Daun
Christoph Zimmer, POK
Mainzer Str. 19
54550 Daun
06592/96260
pidaun@polizei.rlp.de

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