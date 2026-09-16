Eternitplatten in den Wald geworfen

Strotzbüsch - L 52 (ots) - Am Montag, den 07.09.26 oder Dienstag, den 08.09.26 hat ein unbekannter Umweltfrevel eine größere Anzahl von anthrazitfarbenen Eternitplatten (je 1m x 0,5m) zwischen Strotzbüsch und Lutzerath, an der L52, in der Nähe der 180-Grad-Kurve, in Höhe des Ueßbachs, in den Wald geworfen.





Aufgrund der Menge der Platten muss der Täter aller Wahrscheinlichkeit nach einen Transporter mit Ladefläche oder Pkw mit Anhänger genutzt haben.



Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260 oder pidaun@polizei.rlp.de



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