Aufgrund der Menge der Platten muss der Täter aller Wahrscheinlichkeit nach einen Transporter mit Ladefläche oder Pkw mit Anhänger genutzt haben.
Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260 oder pidaun@polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
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Polizeiinspektion Daun
Christoph Zimmer, POK
Mainzer Str. 19
54550 Daun
06592/96260
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Eternitplatten in den Wald geworfen
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