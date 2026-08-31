Es war einiges Los im Dienstgebiet!



Hier wurde ein Augenmerk auf die Rad- und E-Scooter-Fahrer gelegt, welche entgegen der Einbahnstraßenregelung fuhren.

Es wurden entsprechende Sanktionen nach den Vorschriften des bundeseinheitlichen Tatbestandskatalogs ausgesprochen.



Am 30.08.2026 zwischen 21:00 Uhr und 23:45 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich der Gerberstraße in Wittlich durch.

Hier wurden insgesamt 19 Fahrzeugführer kontrolliert. Bei sieben musste eine Verwarnung wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen werden.



Am 30.08.2026 zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr hatten die Beamtinnen und Beamten eine stationäre Kontrollstelle im Bereich der Straße "Unterer Sehlemet" in Wittlich eingerichtet.

Hier wurden mehr als 20 Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen kontrolliert.

Es mussten mehrere Verwarnungen wegen Verstößen gegen das Verbot der Durchfahrt ausgesprochen werden.

Die Kontrollen stießen bei den Anwohnern auf wohlwollende Zustimmung, bei den kontrollierten Personen nach Durchführung von verkehrserzieherischen Gesprächen auf Verständnis und Einsicht.



- U N F A L L F L U C H T E N-



Am 25.08.2026 zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz im Bereich des Finanzamtes in der Straße "Unterer Sehlemet" in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 28.08.2026 zwischen 11:30 Uhr und 17:55 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Auf'm Geifen" in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Peugeot und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 29.08.2026 gegen 13:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Schloßplatz in Wittlich.

Hier kollidierte er beim Öffnen der Türe mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW Golf und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 29.08.2026 zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz in der Cusanusstraße in Bernkastel-Kues im Bereich eines dortigen Drogeriemarktes.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Seat Ibiza und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich oder die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erbeten.



-S T R A F T A T E N-



Am 26.08.2026 gegen 18:55 Uhr befuhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus der Stadt Wittlich mit seinem Personenkraftwagen die Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich.

Hier fuhr er aufgrund einer Alkoholisierung von mehr als 1,1 Promille auf einen vorausfahrenden Fahrzeugführer auf.

Gegen den 50-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.



Im Zeitraum 26.08.2026, 17:00 Uhr bis 27.08.2026, 11:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Brunoystraße in Wittlich abgestellten Anhänger und beschädigten diesen offensichtlich vorsätzlich im Bereich der Elektroinstallation.

An einem weiteren Anhänger wurde der Hydraulikschlauch beschädigt.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 27.08.2026 gegen 18:00 Uhr befuhr eine 41-jährige Fahrzeugführerin aus der Stadt Wittlich die BAB 60 von Bitburg kommend in Richtung Wittlich.

Hier wurde sie plötzlich, ohne erkennbaren Grund von zwei Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen ausgebremst.

Die Fahrzeugführer hätten sich augenscheinlich über sie lustig gemacht.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



-S O N S T I G E B E R I C H T E N S W E R T E S A C H V E R H A

L T E-



Am 26.08.2026 gegen 15:56 Uhr kam es im Bereich des Fintenwegs in Bergweiler zu einem Traktorbrand.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Es ergaben sich keine Hinweise auf strafbares Verhalten. Es dürfte von einer technischen Ursache der Brandentstehung auszugehen sein.



Am 29.08.2026 gegen 03:39 Uhr kam es im Bereich von Büscheid in Altrich zum Brandausbruch im Bereich eines Feld- und Waldwegs.

Hier wurden Brandherde an insgesamt drei Stellen festgestellt, an welchen Siloplanen, Reifen und ein Holzstapel eines Landwirtes in Brand geraten waren.

Aufgrund der drei verschiedenen Brandherde musste von einem strafbaren Verhalten ausgegangen werden.

Die Feuerwehr konnte die Brände schnell eindämmen und Schlimmeres verhindern.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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