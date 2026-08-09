Erste Bilanz zur Dauner Laurentiuskirmes



Für die Polizei Daun kam es am ersten Tag bis zu den frühen Morgenstunden zu insgesamt 13 Einsätzen. Darunter unter anderem zwei Unterschlagungen von Mobiltelefonen, ein vermisstes Kind, eine Trunkenheit im Straßenverkehr, zwei Körperverletzungsdelikte und zwei Sittlichkeitsdelikte. Bei den übrigen Einsätzen handelte es ich überwiegend um Hilfeersuchen oder anderweitig kleinere Einsätze. Insgesamt wurden 7 Strafverfahren eingeleitet.



Trotz genannter Vorfälle dürfte der Verlauf der Kirmes als unauffällig zu bezeichnen sein. Die Polizeiinspektion Daun wird auch in den kommenden Kirmestagen Präsenz auf der Kirmes zeigen.



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Fabian Donkers, POK

Polizeiinspektion Daun

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