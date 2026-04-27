Erneuter Polizeieinsatz an Schule wegen Amokverdacht





Auslöser für den Einsatz war eine unter Schülern kursierende Nachricht, die angab, dass es nach der Amokdrohung an einem Wittlicher Gymnasium in der vergangenen Woche eine ähnliche Drohung für die Schule in Salmtal gäbe.

Die Polizei leitete unmittelbar Ermittlungen ein. Diese ergaben, dass es sich bei der Nachricht selbst weder um eine Drohung handelte, noch bezog sie sich auf eine tatsächlich vorliegende Drohung. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.



Die Polizei war mit einem Team des Sachgebiets Jugend am heutigen Morgen an der Schule für Schülerinnen und Schüler ansprechbar.



Der sensible und wohl überlegte Umgang mit Verdachtsfällen dieser Art ist wichtig. Erste Maßnahme nach entsprechenden Feststellungen sollte daher immer sein, die Polizei unverzüglich über die Notrufnummer 110 zu alarmieren.



In den meisten Fällen handelt es sich bei Androhungen vom Amoktaten oder Bombendrohungen an Schulen jedoch um nicht ernsthafte Drohungen.



Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei keineswegs um schlechte Scherze handelt, sondern dass solche Fake-Drohungen strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen und bei den betroffenen Personen Angst und Verunsicherung verursachen. Die Kosten für die daraus folgenden Polizeieinsätze können den Verantwortlichen in Rechnung gestellt werden.



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