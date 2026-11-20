Die Ermittlungen zum vorliegenden Verfahren wurden durch die Kriminalpolizei Trier übernommen.
Jegliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern werden an die Kriminalpolizei in Trier unter Telefonnummer 0651 983-43390 erbeten.
Die Polizei rät Ihnen an dieser Stelle:
- Lassen Sie keine Wertsachen oder Münzgeld sichtbar im Fahrzeug
liegen.
- Entfernen Sie Taschen, Navigationsgeräte, Mobiltelefone und
andere Gegenstände aus dem Fahrzeug. Selbst scheinbar wertlose
Dinge bieten den Dieben einen Anreiz.
- Prüfen Sie sorgfältig, ob Türen, Fenster, Schiebedach und
Kofferraum wirklich verriegelt sind.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Sven Lehrke
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell
erneuter PKW-Aufbruch
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