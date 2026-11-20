



Die Ermittlungen zum vorliegenden Verfahren wurden durch die Kriminalpolizei Trier übernommen.

Jegliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern werden an die Kriminalpolizei in Trier unter Telefonnummer 0651 983-43390 erbeten.



Die Polizei rät Ihnen an dieser Stelle:



- Lassen Sie keine Wertsachen oder Münzgeld sichtbar im Fahrzeug

liegen.

- Entfernen Sie Taschen, Navigationsgeräte, Mobiltelefone und

andere Gegenstände aus dem Fahrzeug. Selbst scheinbar wertlose

Dinge bieten den Dieben einen Anreiz.

- Prüfen Sie sorgfältig, ob Türen, Fenster, Schiebedach und

Kofferraum wirklich verriegelt sind.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Sven Lehrke

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





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