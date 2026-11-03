Erneuter Einbruchsdiebstahl in Gaststätte

Bereits in der Nacht von Freitag, 12.06.2026 auf Samstag, 13.06.2026 wurde die Lokalität vermutlich vom gleichen Täter heimgesucht.



In beiden Fällen ist es besonders verwerflich, dass der Einbrecher nicht davor zurückgeschreckt hat, die Spendenkasse für hilfsbedürftige Kinder anzugehen. Im aktuellen Fall entwendete er den gesamten Inhalt aus der Spendendose, ca. 400 Euro.

Im Übrigen waren die Spendenkassen jeweils das einzige Diebesgut bei den beiden Taten. Außerdem richtete der Täter in beiden Fällen bei der Tatbegehung erheblichen Sachschaden an.



Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.



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55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610

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