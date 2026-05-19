erneuter Diebstahl aus Fahrzeug





Im Zeitraum 11.05.2026, 16:15 Uhr bis 12.05.2026, 05:45 Uhr brachen bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Kolberger Straße in Wittlich abgestellten Transporter auf und entwendeten mehrere Maschinen und Werkzeuge von der Ladefläche.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Im Zeitraum 11.05.2026, 18:00 Uhr bis 12.05.2026, 06:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Himmeroder Straße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen auf und durchsuchten das Fahrzeug nach Wertgegenständen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen und Spuren gesichert.



Im Zeitraum 10.05.2026, 20:00 Uhr bis 12.05.2026, 04:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Straße "Auf dem Häselberg" in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen auf und durchsuchten das Fahrzeug nach Wertgegenständen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen und Spuren gesichert.



Nun wurde am 18.05.2026 eine weitere Tat bekannt.



Vermutlich am 18.05.2026 gegen 04:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Stettiner Straße in Wittlich abgestellten Transporter, schlugen gewaltsam die Seitenscheibe ein und entwendeten mehrere, sich im Fahrzeug befindliche Baumaschinen.

Der Abtransport dürfte mittels eines größeren Fahrzeugs oder eines Fahrzeugs mit Anhänger durchgeführt worden sein.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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