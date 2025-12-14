erneute Taschendiebstähle in Einkaufsgeschäften



Die Täter und Täterinnen nutzen hierbei die Möglichkeit, sich den Geschädigten zu nähern, als diese durch Suche nach Produkten im Einkaufsregal abgelenkt waren.



In diesen Momenten greifen sie blitzschnell zu und entnehmen die Geldbörsen aus den im Einkaufswagen deponierten, meist geöffneten Handtaschen der Geschädigten.



Die Polizei rät abermals:



Tragen sie Ihre Wertgegenstände eng am Körper am besten in innenliegenden Taschen ihrer Kleidung.

Lassen Sie Ihre Handtaschen zu keiner Zeit unbeaufsichtigt und frei zugänglich im Einkaufswagen liegen.

Melden Sie verdächtige Personen umgehend an die Polizei.



Zu den aktuellen Taten am 13.12.2025:



Zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr befand sich eine 81-jährige Geschädigte im Bungert in Wittlich.

Hier war sie mit Einkäufen beschäftigt. Ihre offene Handtasche hatte sie im Einkaufwagen deponiert. In einem unbeobachteten Moment gelang es einem bisher unbekannten Täter die Geldbörse aus der Handtasche zu entwenden.



Gegen 14:00 Uhr befand sich eine 78-jährige Geschädigte im EDEKA-Markt in Salmtal.

Hier war sie mit Einkäufen beschäftigt. Ihre offene Handtasche hatte sie im Einkaufwagen deponiert. In einem unbeobachteten Moment gelang es einem bisher unbekannten Täter auch hier die Geldbörse aus der Handtasche zu entwenden.



Die Tatörtlichkeiten wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



