Birkenfeld
Erneute Sachbeschädigung von 2 Pkw Am Pulverturm in Birkenfeld
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Im Zeitraum vom 10.09.2026, 06:30 Uhr - 11.09.2026, 10:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite des am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten schwarzen Mercedes.

Der Pkw parkte in der Straße Am Pulverturm gegenüber dem dort ansässigen Pflegedienst. Vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes wurde ein ca. 50 cm langer Kratzer verursacht.
Ein grauer BMW wurde vermutlich an selbiger Tatörtlichkeit an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.
Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Tel. 06782/991-0
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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