Erneute Sachbeschädigung von 2 Pkw Am Pulverturm in Birkenfeld

Der Pkw parkte in der Straße Am Pulverturm gegenüber dem dort ansässigen Pflegedienst. Vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes wurde ein ca. 50 cm langer Kratzer verursacht.

Ein grauer BMW wurde vermutlich an selbiger Tatörtlichkeit an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzten.



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