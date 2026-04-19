Am 18.04.2026 wurde festgestellt, dass der Grabstein von einem Dechant erheblich beschädigt wurde.
Bereits zwischen dem 09.04. - 10.04.2026 wurde die Eingangstür zur Leichenhalle beschädigt.
Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Daun in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
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Erneute Sachbeschädigung in Mehren
Am 18.04.2026 wurde festgestellt, dass der Grabstein von einem Dechant erheblich beschädigt wurde.