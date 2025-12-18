Bislang unbekannte Täter besprühten beide Schutzhütten mit Graffiti.
Hierdurch entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Polizeiinspektion Morbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Erneute Sachbeschädigung durch Graffiti in Thalfang
Bislang unbekannte Täter besprühten beide Schutzhütten mit Graffiti.