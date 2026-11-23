

Der oder die Täter schlugen hierbei die Seitenscheiben der PKWs ein und entwendeten u. a. Geldbörsen sowie eine Goldkette.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz unter der 06501/9268-0 oder dem Kriminaldauerdienst in Trier unter der 0651/983-43390 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Konz weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Wertgegenstände nicht offen im Fahrzeug liegen zu lassen und bestenfalls über Nacht mit in die Wohnung zu nehmen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiwache Konz



Telefon: 06501/9268-0

E-Mail: pwkonz@polizei.rlp.de





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