Dabei sind ca. 3 Hektar Getreide beschädigt worden.
Die Ursache des Brandes ist noch Teil der polizeilichen Ermittlungen.
Im Einsatz zur Brandbekämpfung waren die FFW Schwirzheim, Büdesheim, Weinsheim, Schönecken und Prüm mit Unterstützung von umliegenden Landwirten, sowie die Polizei Prüm.
Nochmals weist die Polizei ausdrücklich bei dieser extremen Trockenheit darauf hin, achtsam mit der Natur umzugehen.
Bitte verzichten Sie soweit es geht auf offenes Feuer und werfen sie keine brennbaren Gegenstände aus dem Fahrzeug.
Rückfragen bitte an:
Mit freundlichen Grüßen
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Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Erneut führt Flächenbrand zu hohem Sachschaden
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