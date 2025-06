Ermittlungserfolg gegen mutmaßliche Drogenbande - Fünf Haftbefehle gegen Brüder vollstreckt, zwei weitere Tatverdächtige ebenfalls festgenommen

In der Folge wurden sieben Wohnungen sowie eine Gartenlaube mit dazugehörigen Grundstück durchsucht.



Bei fünf der Tatverdächtigen handelt es sich um Brüder die im Verdacht stehen mit Betäubungsmitteln - vornehmlich Amphetamin - in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen sind alle Beschuldigte dringend verdächtig, in den Betäubungsmittelhandel involviert gewesen zu sein und arbeitsteilig agiert zu haben.



Zwei weitere Tatverdächtige konnten auf frischer Tat festgenommen werden. Einer der Männer führte dabei eine PTB-Handfeuerwaffe, der Andere ein Springmesser mit sich. Ihnen wird gemeinschaftliches bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zur Last gelegt.



Im Zuge der Maßnahmen konnten rund 2kg verschiedener Betäubungsmittel, mehrere Waffen und gefährliche Gegenstände, Konsum- und Handelsutensilien, sowie eine Vielzahl an Datenträgern gesichert werden. Auf dem Grundstück der Gartenlaube konnten durch einen Rauschgiftspürhund Betäubungsmittel in mutmaßlich nicht geringer Menge aufgespürt und entsprechend sichergestellt werden.



Die sieben Tatverdächtigen wurden dem Richter des Amtsgerichts Trier vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehle erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet hat.



Aus ermittlungstaktischen Gründen bitten wir von Presseanfragen abzusehen.



