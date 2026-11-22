



Wie bereits angekündigt, laden Polizei, Verbandsgemeinde und Stadt am 26.11.2026, 18:00 Uhr, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zum offenen Austausch in den Sitzungssaal der VG Zell, Schlossstraße 69, ein.



Erfahren Sie unter anderem, wie Sie sich im Alltag besser schützen können, um nicht Opfer einer Straftat zu werden.



Zu Beginn der Veranstaltung informiert die Polizei über die aktuelle Kriminalitätsentwicklung.



Darauf aufbauend werden in kurzen Vorträgen praktische Tipps zu folgenden Themen gegeben:



- Telefonbetrug/Schockanrufe und Betrugsmaschen im Internet -

Schutz vor Wohnungseinbrüchen - Sicherheit im Straßenverkehr



Anschließend stehen Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt:

Wo fühlen Sie sich unsicher? Was beschäftigt Sie direkt vor Ihrer Haustür?



Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Anliegen anzusprechen, Fragen zu stellen und gemeinsam über mögliche Lösungen in den Dialog zu kommen.



Die Verkehrssicherheitsberaterin Frau Herges und Herr Höhnen vom Bezirksdienst der Polizei sowie weitere Ansprechpersonen der Stadt und der Verbandsgemeindeverwaltung stehen Ihnen vor Ort persönlich für Gespräche zur Verfügung.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)

Tel.: 06542-98670

E-Mail: pizell@polizei.rlp.de





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