Das Fahrzeug war in dieser Zeit unbeaufsichtigt auf dem Parkplatz abgestellt und wurde während dessen vermutlich durch einen spitzen Gegenstand erheblich beschädigt. Der oder die Täter zerkratzten das Fahrzeug an sämtlichen Fahrzeugteilen, wodurch hoher Sachschaden entstand.
Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, die Polizei Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 oder per E-Mail unter pidaun@polizei.rlp.de zu kontaktieren.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Telefon: 06592-96260
Email: pidaun@polizei.rlp.de
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Erhebliche Sachbeschädigung an PKW auf Wanderparkplatz bei Schalkenmehren
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